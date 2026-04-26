



Delincuentes robaron 760 pares de zapatillas de un comercio en El Callao el 10 de marzo de este año y, por el número de serie y modelos, se conoció que parte de la mercadería valorizada en 370 mil soles fue trasladada a la Selva Central. Por ello los efectivos policiales llegaron hasta el establecimiento comercial “Rareza Store” del Jr. Palca n.° 289, 2do Piso en La Merced donde encontraron más de 40 partes de zapatillas robadas. Después de más de 45 días, la Policía y representantes de la marca Adidas, hallaron la mercadería.

CÓDIGOS

La mañana del viernes último, policías del Departamento de Investigación Criminal de Chanchamayo, al mando del Tnte. PNP Luis Patiño, el suboficial Julio Cotarate por orden de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chanchamayo, intervinieron la tienda Rareza Store, por el presunto delito de receptación agravada, en agravio de Adidas Perú.

En el lugar, la encargada de ventas Saraí C.M. (23), autorizó el registro del local y almacén, al verificar el número de serie y modelos de las zapatillas, se halló parte de lo robado.

NO HABÍA FORMA DE SUSTENTAR

Durante el registro, se hallaron diversos modelos de zapatillas y se solicitó a la encargada la documentación legal que acredite su adquisición (facturas o guías de remisión), pero al no contar con ello se incautó los 40 pares de zapatillas y otras 93 cajas.

Las zapatillas originales tienen códigos alfanuméricos y/o QR en una etiqueta interna (lengüeta o lateral) y en la caja; estos códigos identifican el modelo, estilo, color y número de serie, por ello se pudo ubicar parte de lo hurtado. Ante la presunción de ilicitud, se procedió intervenir a la joven de 23 años quien fue llevada a la comisaría a fin de descubrir cómo llegaron las zapatillas robadas del Callao a La Merced.