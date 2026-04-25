En el distrito de Sapallanga, autoridades municipales detectaron nuevas lotizaciones y construcciones en zonas agrícolas donde está prohibido edificar viviendas. Durante recientes operativos en sectores como Castilla, se evidenció la división de terrenos, avisos de venta y hasta levantamiento de muros, pese a las restricciones del plan urbano vigente.

El alcalde Miguel Paitán advirtió que estas prácticas serán frenadas con medidas más severas. “Vamos a paralizar totalmente toda construcción y también vamos a demoler varias propiedades”, afirmó. Asimismo, alertó a la población: “No se dejen sorprender por precios bajos, porque no van a poder construir para vivienda en esos terrenos”.

Por su parte, el subgerente de Desarrollo Territorial, Edson Cerrón, confirmó que la lotización avanza sin control. “Se ha estado lotizando de una manera ya sin límites en zonas de reserva agrícola”, señaló.

Ante este panorama, la municipalidad aprobó una nueva ordenanza que endurece las sanciones contra los responsables. “La multa será de dos UIT por cada lote vendido, lo que va a generar un impacto más fuerte en los lotizadores”, explicó Cerrón. Aunque la norma será publicada en los próximos días, busca frenar la venta ilegal de terrenos y ordenar el crecimiento urbano del distrito.

La autoridad edil del distrito reincidió en que el problema responde también a la alta demanda de vivienda, pero insistieron en que debe darse respetando la zonificación y las zonas agrícolas del sector.