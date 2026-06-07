Alcaldes de la provincia de Trujillo y representantes de la sociedad civil en La Libertad coincidieron en sostener que el candidato que sea elegido como el nuevo presidente de la República debe priorizar tres puntos en su agenda: fomento de empleo, incentivar la inversión privada y lucha frontal contra la inseguridad ciudadana.

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Mario Reyna Rodríguez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), señaló que se debe dejar trabajar al nuevo Gobierno, a fin de que se inicien las reformas del aparato público, y se genere grandes fuentes de empleo a través de la iniciativa privada.

“Tenemos millones de jóvenes profesionales, técnicos y obreros que necesitan empleo; para ello, el Estado debe cumplir su rol promotor del desarrollo económico en una economía social de mercado”, indicó.

INSEGURIDAD

Reyna mencionó como segunda medida urgente iniciar una lucha frontal contra la criminalidad organizada. “Un Estado no debe actuar cuando se comete un crimen. El rol del Estado debe ser vigilante de las grandes riquezas venidas de actividades ilícitas que provocan los crímenes. No veo a un solo narcotraficante preso, no veo a un solo evasor de impuestos preso, no veo a un solo corrupto preso. Somos una economía basada en muchas actividades ilegales y nadie hace ni dice nada”, enfatizó.

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, sostuvo que el candidato que resulte elegido presidente del país debe reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana e invertir mucho más en el sector educación y salud, pues son sectores donde aún hay grandes brechas por cerrar.

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TÉCNICO

En tanto, Francisco Huerta Benites, decano del Colegio de Economistas de La Libertad, manifestó que lo primero que debe hacer el futuro Gobierno es fomentar la inversión para tratar de reducir la pobreza y la vulnerabilidad en la población peruana.

“La pobreza está en un 25,7% a nivel del país y la vulnerabilidad en 33%. Hay que crear un clima adecuado para la inversión privada y pública para lograr una tasa de crecimiento mínima del 6%. En segundo lugar hay que destrabar los 2,450 proyectos de inversión pública paralizados por un valor de S/ 65 mil millones”, precisó.

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