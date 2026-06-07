Dejan propaganda electoral junto a local de votación pese a prohibición en Arequipa

Una gigantografía con propaganda electoral de una candidata permanece instalada a escasos metros de la institución educativa Luis H. Bouroncle, en el Cercado de Arequipa, pese a que la normativa electoral prohíbe la difusión de propaganda política dentro de un radio de 100 metros de los locales de votación durante la jornada electoral.

El panel publicitario se encuentra ubicado en la avenida Juan de La Torre, contiguo al centro educativo donde hoy, miles de ciudadanos acuden a emitir su voto en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Ante esta situación, desde el Ministerio Público informaron que se realizó una exhortación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que adopte las acciones correspondientes respecto al retiro de la propaganda y evalúe la presunta infracción electoral, con la finalidad de determinar las sanciones que correspondan dentro de sus competencias, porque la organización política debió retirar el panel publicitario.

Sin embargo, también se sustentó que el retiro inmediato del anuncio presenta dificultades materiales debido a que se encuentra instalado sobre una estructura de gran altura, lo que requiere equipos y logística adicional para el retiro de manera segura.

Ante este escenario, correspondería a los organismos electorales evaluar las medidas a adoptar y determinar las responsabilidades que pudieran existir por la permanencia de la propaganda en una zona donde la normativa restringe este tipo de publicidad durante el proceso de votación.