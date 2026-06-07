La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Sullana informó que la primera mesa de sufragio para la segunda elección presidencial de su jurisdicción, se instaló con éxito a las 5:58 de la mañana en la institución educativa particular Miguel Gray, ubicada en el distrito de Pariñas, provincia de Talara.

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Se trata de la mesa N° 073731, la cual pudo iniciar sus funciones temprano gracias a asistencia y el compromiso de los miembros de mesa titulares correspondientes. Este hecho marcó el inicio formal y ordenado de la jornada electoral en esta zona.

La ODPE Sullana tiene a su cargo la organización del proceso electoral en 24 distritos y 20 centros poblados correspondientes a las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, donde se han habilitado 175 locales de votación y 1,674 mesas de sufragio para atender a 484,333 electores hábiles.