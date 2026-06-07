La ODPE Sullana reportó el inicio de la jornada en la mesa N° 073731 del distrito de Pariñas
La ODPE Sullana reportó el inicio de la jornada en la mesa N° 073731 del distrito de Pariñas

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de informó que la primera mesa de sufragio para la segunda elección presidencial de su jurisdicción, se instaló con éxito a las 5:58 de la mañana en la institución educativa particular Miguel Gray, ubicada en el distrito de Pariñas, provincia de Talara.

Se trata de la mesa N° 073731, la cual pudo iniciar sus funciones temprano gracias a asistencia y el compromiso de los miembros de mesa titulares correspondientes. Este hecho marcó el inicio formal y ordenado de la jornada electoral en esta zona.

La ODPE Sullana tiene a su cargo la organización del proceso electoral en 24 distritos y 20 centros poblados correspondientes a las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, donde se han habilitado 175 locales de votación y 1,674 mesas de sufragio para atender a 484,333 electores hábiles.

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