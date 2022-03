María Pía Copello fue anunciada como la nueva presentadora de “Esto es guerra”. La exitosa influencer y tiktoker acompañará a la actriz Johanna San Miguel en la conducción del reality juvenil de América TV.

“El hecho de regresar lo tomo con bastante cariño y humildad. Como todos saben, yo me fui por un tema de tiempo y no porque hubiera tenido problemas en el programa, pero vino la propuesta y me agarraron en el momento que quería volver”, fueron las primeras palabras de la presentadora.

Por otro lado, la conductora manifestó que ella ya tiene experiencia en este formato, debido a que fue parte de cuatro años frente al reality de América TV.

“Le tengo cariño al programa porque es un formato que al inicio se me hacía súper complicado, ya que yo venía de conducir el lado infantil, así que esto me hizo aprender bastante y seguir avanzando”, indicó.

La temporada que celebra los 10 años al aire de “Esto es Guerra” se inició el pasado lunes 21 de febrero y Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Carol Reali ‘Cachaza’, Gino Pesaressi y Sully Sáenz fueron quienes estuvieron al frente de las primeras ediciones.

Los participantes de esta temporada son Melissa y Tepha Loza, Hugo García, Rafael Cardozo, Rosángela Espinoza, Luciana Fuster, Jossmery Toledo, Fabio Agostini, Ignacio Baladán, Gabriela Herrera, Paloma Fiuza, Micheille Soifer, Facundo Gonzalez, Allison Pastor, Anthony Aranda, Jota Benz y Guty Carrera.

Este último anunció -el pasado viernes 25 de febrero- que se retiraba de la competencia debido a que había sido convocado para participar del reality internacional “Resistiré” de MTV y debía cumplir con ese compromiso, pero aseguró que volvería.

VIDEO RECOMENDADO