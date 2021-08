La chica “reality” e influencer brasileña, Paloma Fiuza, quien tiene 37 años , confesó que desea tener un bebé; y que le emociona mucho la idea de convertirse en madre.

Paloma Fiuza felicitó a la Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi por su segundo bebé. Natalie dio a luz este sábado 7 de agosto a las 3:56 p.m.

La integrante de de competencia Esto Es Guerra dijo a AméricaTV (https://www.americatv.com.pe/) que también tiene ganas de salir embarazada; aunque refirió que ello tendría que ser más adelante.

“Yo también quiero (un bebé), ¡Qué lindo!, un bebé siempre es una bendición... Esperemos que por allí salga (agarrándose la pancita)... más adelante. Eso de más adelante... tal vez llegue de exportación de Brasil”, indicó Paloma Fiuza.

Como se sabe, la modelo brasileña tiene un romance con el empresario Sergio García, aunque no habla sobre su relación en público.

Su ex Facundo González

Como se recuerdad, su ex pareja e integrante del programa ‘Esto es guerra’, Facundo González reveló anteriormente en ‘Estás en todas’, que su peor día en el amor fue cuando su relación con Paloma Fiuza terminó.

Estas declaraciones se dieron en la sección ‘El hashtag de EET: Mi peor día’ donde no tuvo reparo en responder: “Sí (romper con Paloma) fue duro, pero no soy tanto de llorar”.

No obstante, refirió que su relación con Paloma es muy buena, sin embargo, precisó que no son amigos. “Tenemos una buena relación. Yo no creo en la amistad entre las parejas que tuvieron una relación. La amistad entre parejas que fueron novios de tiempo no creo, salvo con los años que se encuentren y cada uno tenga familia”, comentó.

