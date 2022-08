“Esto es Guerra” continúa sorprendiendo con cambios radicales de cara a la gran final de temporada, y no solo anunció nuevos ingresos, sino que ya son seis competidores que han sido eliminados del reality, el último fue Said Palao.

El integrante de los “Combatientes” había quedado en el último lugar en la tabla de tiempos junto a Micheille Soifer. Tras este resultado, la permanencia de ambos se puso a votación y fueron sus compañeros quienes decidieron que Said Palao abandone el programa.

Paloma Fiuza sorprendió al votar por ‘Michi’, pese a que es del equipo contrario, al igual que Arian León, quien decidió respaldar al integrante de los ‘Combatientes’. Finalmente fue Rafael Cardozo quien hizo que la cantante se quede en el programa tras otorgarle su voto doble.

Alejandra Baigorria indignada:

Tras conocer la decisión de sus compañeros, la empresaria se acercó al micrófono para mostrar su rechazo ante la eliminación de su novio y ofreció su puesto en un intento por evitar que Said Palao abandone el programa.

“No me parece que pierdan a un competidor de ese nivel, no van a encontrar uno como él así hagan 50 casting, yo pienso que él se merece quedar y por eso yo quiero darle mi puesto y sea yo la que me vaya porque él va dar mucho más por el equipo que yo”, señaló bastante ofuscada la influencer, sin embargo, su pedido fue rechazado.

Eliminan a Said Palao de 'Esto es guerra'

