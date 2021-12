La cantante de cumbia, Estrella Torres anunció el término de su relación con Kevin Salas, tras dos meses de intenso romance. La artista dio a entender que él habría decidido alejarse debido a que no soportó el mundo mediático que la rodea.

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas), respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, contó Estrella Torres.

Estrella no tiene tiempo para llorar y está dedicada a ensayar para la gran final del reality ‘El artista del Año’ y anunció que su refuerzo será su expareja Tommy Portugal.

“Mis ensayos van muy bien, vamos a tener varias rondas y me estoy esforzando mucho. Será la primera vez que baile salsa, pero vengo con todo, no soy una chica que se rinda fácilmente. También, haré un homenaje a las canciones más representativas de la cumbia en el Perú y cantaré ‘Yo no me doy por vencido’, de Luis Fonsi. Yo no me voy a dar por vencida y lucharé por levantar la copa de El artista del año”, señaló emocionada.

“Ya que el público lo estaba pidiendo, Tommy Portugal llega a reforzarme en la gran final, vamos a compartir escenario y estoy muy contenta de que haya aceptado ser mi refuerzo, tengo que confesar que fue difícil convencerlo. Con el show que estamos preparando, juntos vamos a romperla en el escenario, Tommy es un capo en el género cumbia”, añadió la artista.

