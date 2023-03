La cantante de cumbia Estrella Torres se mostró sensible al contar la difícil situación que atraviesa su madre tras las fuertes lluvias en Pacasmayo.

Este miércoles 15 de marzo en “Mande Quien Mande”, la exintegrante de ‘Corazón Serrano’ confesó que pasó días sin saber nada de su progenitora.

“Para mí han sido días muy difíciles y desesperantes (...) yo no he tenido comunicación con mi mamá, ahora sí, justo hoy. Se habían caído las antenas, el desagüe se había filtrado en todos los hogares (...) mi mamá me mandó un audio hablándome como si se estuviera ahogando (por el olor), no sabes la desesperación que sentí”, explicó la artista.

Asimismo, la cumbiambera relató que pasó tres días sin saber en qué estado se encontraba su madre, ya que no podía comunicarse con nadie que pudiera socorrerla ante la emergencia.

“Yo estaba pensando lo peor, estaba llamando a todo el mundo, nadie me contestaba porque no había señal. Mi mamá estaba que se ahogaba y yo decía: ‘Dios mío, yo quiero estar ahí con ella’, porque estaba sola. Vi muy desesperada mi mamá, nunca la había visto así. Se había descompensado incluso, porque había hecho mucho esfuerzo sola”, relató Torres, con la voz entrecortada.

Estrella Torres se conmueve al contar que su mamá fue afectada a causa de lluvias en Pacasmayo

