Por primera vez, una producción nacional tiene un remake, y el título que marca este hito es "Medias Hermanas", la exitosa comedia dirigida originalmente por Ani Alva Helfer y producida por Gianella Neyra, Magdyel Ugaz y Tondero, que se estrenó en Perú en noviembre de 2021.

Con un nuevo reparto y un contexto diferente, la película demuestra que los relatos nacidos en el país pueden ser reinterpretados sin perder su esencia. Sobre este logro sin precedentes, Gianella Neyra comenta: “Cuando hicimos Medias Hermanas soñábamos con que esta historia conectara con el público peruano, pero nunca imaginamos que cruzaría fronteras de esta manera. Que sea el primer remake de una película peruana significa que nuestras historias tienen valor universal; que lo que sentimos, reímos y nos emociona desde el Perú también le habla a otras culturas”.

Esta nueva adaptación se filmó en mayo de este año y llegó a las salas el 4 de diciembre en República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, logrando atraer la atención del público caribeño y de la comunidad latina en el mercado norteamericano.

Protagonizada por Nashla Bogaert, una de las actrices más prolíficas de República Dominicana —recordada por su papel en la película “Todos los hombres son iguales” junto al actor peruano Christian Meier— y acompañada por la reconocida humorista Ramcelis de Jesús, esta versión caribeña aporta frescura, identidad local y un humor cercano que conecta con las audiencias.

Estrenada en Perú como la primera película producida, protagonizada y dirigida por mujeres, Medias Hermanas puso sobre la mesa una narrativa femenina contemporánea desde el humor, explorando las complejidades de las relaciones familiares, la distancia emocional y las segundas oportunidades.

Las primeras reacciones de la prensa especializada son alentadoras. Una de las críticas publicadas destaca:“Medias Hermanas es una comedia de peso artístico y buena realización técnica. Es una producción vigorosa que hace reír a carcajadas y, al mismo tiempo, invita a pensar sobre los vínculos familiares. Garantiza una experiencia agradable y emotiva desde la pantalla grande”.

Al respecto, la directora. Ani Alva Helfer añade: “Medias Hermanas nació de una mirada femenina sobre los vínculos y las segundas oportunidades, y ver cómo esa sensibilidad se reinterpreta en otro país es profundamente emocionante. Estamos abriendo camino para más historias peruanas, para más miradas de mujeres y para más voces que merecen viajar”.

Este primer remake confirma que el cine peruano puede dialogar con el mundo a través de historias que conectan desde la emoción y la identidad. Un logro que abre puertas a nuevas adaptaciones, nuevas colaboraciones regionales y nuevas oportunidades para la ficción nacional en mercados internacionales.