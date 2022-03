La conductora de televisión Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros del programa “América Hoy” al confesar que ella es muy incrédula y no pone las manos al fuego por ningún hombre. Esto lo dijo mientras se discutía la polémica entre Flor Polo y Néstor Villanueva.

En la reciente edición del matutino de América Televisión, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que creyó en las lágrimas de Néstor Villanueva, quien un día antes aseguró -entre lágrimas- que quiere retomar su relación con Flor Polo.

“Creo que a todo el mundo le ha pasado, más a los que trabajamos en televisión que nos preguntan si es verdad todo lo que pasa en la vida de (ellos), porque somos partícipes de la vida de Néstor, Susy y Flor por años. Muchas veces dicen una cosa sí, otras no, pero las lágrimas de ayer (de Néstor) fueron verdad”, señaló Ethel Pozo.

Asimismo, le dijo a la invitada Susy Díaz, madre de Flor Polo, que ella era una mujer incrédula y que no creía en la mayoría de hombres debido a las malas experiencias que tuvo su madre Gisela Valcárcel.

“Susy (Díaz), yo quiero que sepas, yo no le creo en su mayoría a ningún hombre, yo he crecido frente a ver deslealtades que le pasó a mi mamá (Gisela Valcárcel). Yo soy bien incrédula, no tengo un pelo de tonta”, confesó Pozo.

Como se recuerda, Ethel Pozo mantiene una relación sentimental con el director de televisión Julián Alexander, hermano de la productora Michelle Alexander. Hace algunos meses, la pareja anunció su compromiso a través de las redes sociales.

