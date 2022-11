La ausencia de Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, en “América Hoy” despertó la curiosidad de muchos, sobre todo porque se especuló que había sido sancionado y suspendido del magazine tras brindar unas breves declaraciones al programa “Amor y Fuego”.

Sin embargo, este viernes, Ethel Pozo aclaró qué fue lo que pasó con su compañero. Todo ocurrió al inicio del programa, cuando junto a Brunella Horna, Janet Barboza, Mario Hart y ‘La Pánfila’ -quienes estuvieron como invitados- presentaban las secuencias del programa.

“Un beso para Edson Dávila que la gente sigue preguntando por él. Ya lo dijimos ayer, dio positivo a Covid”, indicó la hija de Gisela Valcárcel, ante lo cual Janet Barboza no se aguantó y mencionó de forma sarcástica: “Solo tres personas han preguntado”.

“Ayer me fui un evento en la noche y me han preguntado y me parecía raro que los periodistas no sepan. Dio positivo a Covid. Un beso para él que se está recuperando”, agregó Ethel. En tanto Brunella Horna reafirmó lo dicho por su compañera y aseguró que en redes sociales estaban muy preocupados por él.

“Me da risa que ponen en duda (que está enfermo). Realmente Edson Dávila tiene Covid pero ya se está recuperando. Un beso para él”, dijo la popular ‘Baby Bru’ que hace unos días tuvo un cruce de palabras con ‘Giselo’ por defender a Richard Acuña.

