Las conductoras de ‘América hoy’, Janet Barboza y Ethel Pozo protagonizaron una discusión en el programa en vivo, luego que la exanimadora de eventos asegurara que sus compañeras sí sabían que tiene cuatro demandas para salvaguardar su honra.

Ethel Pozo aclaró que ella no sabía sobre dichas demandas y aseguró que no puede mentir en televisión. Por eso, cuando Janet señaló el último lunes que sus compañeras estaban al tanto, ella respondió que no tenía conocimiento al respecto.

“Yo no puedo mentir, siempre digo la verdad, nunca he metido en televisión. Brunella me dijo: ‘tuve que mentir para no dejarla mal’”, comentó Ethel Pozo, debido a que la joven empresaria aseguró que sí tenía conocimiento de dichos problemas judiciales de la experimentada conductora.

“Lo que no me acordaba es de cuántas demandas había, pero de que sí sabemos que la señora ha hecho demandas, sí lo sabemos”, aclaró Brunella.

Pero Ethel Pozo no se quedó callada: “Yo no puedo mentir por hacerle quedar bien a usted. No lo sabía”. A lo que Barboza contestó: “A veces me da la impresión que dices cosas para que yo quede mal... Porque eso sí lo hablamos e inclusive he pedido permiso para mis diligencias”.

“Yo no tengo nada contra usted, pero no puedo mentir por usted... Y que Brunella lo haya hecho, que ella lo explique”, prosiguió la hija de Gisela Valcárcel.

Ante los dimes y diretes de las conductoras, Edson Dávila tuvo que intervenir y poner paz para continuar con el programa.

“Qué momento, la más incómoda es la chinita (la chef invitada), ya no quiere ni abrir los ojos, esta nerviosa, no llegamos así a Navidad ni a Noche buena”, bromeó el coanimador rompiendo el tenso momento.

Janet Barboza y Ethel pelean

