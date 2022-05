Eugenio Derbez fue entrevistado en el canal de YouTube de Javier Poza y fue consultado sobre su supuesto veto en Televisa, donde el actor mexicano comenzó su carrera con grandes producciones.

En conversación con Poza, la celebridad de 60 años señaló que sí lo vetaron en Televisa México, pero no logra entender las razones.

“Estoy vetado en México nada más, en Estados Unidos no, vengo de hacer promoción en Univision, pero en México, no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por el Tren Maya”, explicó Derbez.

¿Qué quiso decir Eugenio Derbez sobre ser vetado de Televisa por el caso Tren Maya?

Resulta que en el marco del Día Mundial del Agua, distintas personalidades de México —entre ellos Eugenio Derbez— protestaron en redes sociales contra el cambio de ruta del Tren Maya porque, aseguraron, había destruido la flora y la fauna de la zona.

Ante estos cuestionamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los famosos que se oponen a la construcción, informarse sobre el daño ambiental provocado por empresas privadas nacionales y extranjeras que fueron beneficiadas por sus antecesores al otorgarles concesiones mineras y permisos para extraer material pétreo en Playa del Carmen.

Eugenio hizo un video en Twitter en el mes de abril y señaló que algunos miembros del movimiento #sálvamedeltren tenían una reunión con el presidente mexicano, pero se canceló “porque los famosos no iban a asistir”. Derbez explicó que sus colegas sí iban asistir, pero que él no podía porque tenía un compromiso con las grabaciones de su nueva película.

Mi respuesta sobre el Tren Maya. pic.twitter.com/se2rki491r — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 25, 2022

“Regreso de los Oscar, me entrevista todo mundo, tengo entrevistas pautadas y, de repente, toda la gente de Televisa, desde abajo, me conoce todo Televisa y, de repente me dicen: ´oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado’”, indicó Derbez para el canal de Javier Poza.

“No me lo dijo algún productor o alguna personalidad, me lo dijo la gente de abajo cuando yo estaba por ahí rondando (por las instalaciones de Televisa) y en ese momento me cancelan dos entrevistas a media hora antes del programa en vivo”, señaló.

Finalmente, Eugenio Derbez dijo que seguirá dando entrevistas a otros canales, pese al veto de Televisa: “Por si fuera poco, aunque trato de saber qué pasaba, prefiero evitar ‘echarle más leña al fuego´ al percatarme de lo complicado del asunto. Mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y entonces dije: ´mejor no´. Bendito sea Dios, hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas y muchos lugares que puede uno visitar”.

“Nunca me había pasado. Ahorita me están invitando de Tv Azteca para hacer un homenaje y en Televisa, que es donde hice toda mi carrera, estoy vetado. ¡Viva México!”, concluyó.

Cabe mencionar que Eugenio Derbez estuvo en México como parte promocional de la película “El Valet”, donde comparte roles con Carmen Salinas.

