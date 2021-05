El actor Eugenio Derbez mostró toda su emoción en redes sociales luego que su equipo favorito, Cruz Azul, ganara un campeonato tras 23 años sin título en la Liga Mexicana. El equipo cementero es dirigido por el técnico peruano Juan Reynoso.

El mexicano compartió un video en su cuenta de Facebook en la que se le ve en compañía de su mascota “Fiona” y sin su familia.

“No lo puedo creer, estoy solo porque no estoy en casa, pero no manches. No lo puedo creer”, señaló el también director bastante sorprendido por la noticia.

“Solo estoy con Fiona y le dio un infarto, no aguantó la emoción. 23 años de.... No lo puedo creer”, agregó Derbez bastante emocionado y bromeando sobre los sentimientos que tenía.

En el clip, se ve a Derbez casi al borde de las lágrimas y muy emocionado por la noticia. Es así que su hijo Vadhir le jugó una broma sobre lo sucedido.

“Ahora dilo sin llorar, papá. Felicidades”, bromeó el joven actor, hecho que llamó la atención de los seguidores.

