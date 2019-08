'El Valor de la Verdad' EN VIVO: Nicola Porcella confesó que agredió verbalmente a Angie Arizaga

Síguenos en Facebook

Nicola Porcella dijo en su segunda pregunta en “El Valor de la Verdad” confesó que sí agredió verbalmente a su expareja Angie Arizaga dentro de la discoteca, tal como mostró en su programa Magaly Medina.

La pregunta planteada por el conductor del programa Beto Ortiz fue: "¿Agrediste verbalmente a Angie dentro de la discoteca?". La respuesta fue sí y el polígrafo marcó como verdad.

Porcella cambió su respuesta y la pregunta fue planteada por segunda vez. Según el exchico 'reality', jamás le faltó el respeto, pero sí reconoció "no fue la manera de decirle".

"Cambié mi respuesta porque si bien no hubo maltrato hacia ella, tal vez un gesto pudo haber herido susceptibilidades. Jamás le falté el respeto, ni la maltraté, no fue la manera de decirle, ni era el momento. Sí hago mea culpa", expresó.

Pregunta 1

¿Agrediste a Angie Arizaga dentro de la discoteca? Respuesta: No

Polígrafo: VERDAD

Pregunta 2

¿Agrediste verbalmente a Angie dentro de la discoteca? Respuesta: SÍ

Polígrafo: VERDAD

Pregunta 3

¿Maltrataste a Angie saliendo de la discoteca? Respuesta: No

Polígrafo: VERDAD

Pregunta 4

¿Le mentaste la madre a Angie saliendo de la discoteca Respuesta: No

Polígrafo: VERDAD

Pregunta 5

¿Agrediste verbalmente a Angie saliendo de la discoteca? Respuesta: SÍ

Polígrafo: VERDAD

Pregunta 6

¿Te reuniste con Angie después de la supuesta pelea? Respuesta: SÍ

Polígrafo: VERDAD

Pregunta 7

¿Pasaste la noche con Angie después de la supuesta pelea? Respuesta: Sí

Polígrafo: VERDAD

En un avance del programa de Beto Ortiz, podemos ver que el exintegrante de “Esto es Guerra” cuenta que la popular “negrita” era quien “tenía los pantalones” en la relación.

"Me enamoré de ella como no me he enamorado de otra persona. Sin miedo a que me digan lo que me digan, Angie era la que llevaba los pantalones en la relación, Angie era la que mandaba", contó Nicola en “El Valor de la Verdad”.

"¿Agrediste a Angie (Arizaga) dentro de la discoteca?", es otra pregunta que se le escucha decir al periodista. Y el modelo responde: "No voy a culpar al alcohol [...] Que me prendió la 'mecha' a ponerme más 'machito', más 'sabroso' y no era la manera".

Como se recuerda, el modelo volvió a estar en el ojo de la tormenta luego que Magaly Medina en su programa presentara un video, donde se ve a Nicola alterado dirigiéndose a Angie.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Nicola Porcella participa en 'El valor de la verdad' tras verse involucrado en un escándalo. En febrero pasado, pasó por el polígrafo luego que dos modelos denunciaron haber sido dopadas en la recordada 'Fiesta del terror'.