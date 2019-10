Evelyn Vela: joven le hace desaire y le rechaza un beso en los labios (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina no dudó en criticar a Evelyn Vela, quien se subió al escenario de un show en aparente estado de ebriedad mientras un grupo musical realizaba su presentación.

"Toman demás y hace los papelones. Evelyn Vela se subió al escenario a hacer el papelón de su vida porque ella no estaba invitada, no era parte de la orquesta, no era parte del staff de bailarinas", dijo en un primer momento Magaly Medina.

En otro momento de la grabación, se ve que Evelyn Vela le pide un beso a un joven que estaba en el show, sin embargo él se niega y solo atina a darle un beso en la mejilla.

"Quiere besar al mocoso que está cantando y él la 'chotea'. Ella le quiere besar en la boca y él no se deja", contó Magaly.

La conductora de televisión comentó también que los implantes de Evelyn Vela no se ven nada naturales. "Ese cirujano que te hizo eso, qué daño te hizo. Te hizo el daño tu vida y deberías pedirle que te devuelva la plata", señaló.

"Se te ve nada estético...Evelyn, eso no es bello, no es bonito. Se ve horrible, de verdad...Qué tal exhibicionismo el de la amiga de Melissa Klug", dijo la popular 'Urraca'.