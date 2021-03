Evelyn Vela y el barbero Valery Burga se casaron hoy en el Parque de la Amistad, ubicado en el distrito de Surco en plena pandemia del coronavirus. Sin embargo, previamente a la ceremonia civil, Evelyn tuvo que correr debido a que estaba retrasada.

Según el programa “Amor y Fuego” de Willax TV, la novia llegó un poco tarde y el juez había indicado que se iba retirar; sin embargo, el hecho no pasó de ser un simple incidente , pues los novios se dieron el “Sí”, en una romántica ceremonia civil.

Luna de miel

Sobre la luna de miel Evelyn Vela indicó que tienen pensando ir a EE.UU. aunque no en breve; no obstante, aclaró que ya no tiene ningún problema en Migraciones y que puede viajar.

“Todavía no vamos a ir a Miami, tengo que dejar organizadas las cosas. Mi esposo va a estar yendo y viniendo hasta que yo viaje para allá. Todavía voy a estar acá”, señaló.

“Tranquilo, Rodrigo que ya te llegan mis pecanas. Yo te las llevó. Te cuento algo, esta semana ha sido muy complicada para mí, muy intensa, tanto para mí como para mi esposo. Estamos agradecidos con Dios”, dijo al programa “Amor y Fuego”.

Cabe recordar que la pareja se conoció en Facebook, luego que el año pasado el barbero le envió una solicitud de amistad. Luego de 10 meses decidieron unir sus vidas.

