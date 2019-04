​Ex de la Tigresa del Oriente rompe su silencio: "Todo es una farsa" (FOTO)

Síguenos en Facebook

Hace unos días Judith Bustos, más conocida como la Tigresa del Oriente, fue plantada en el altar por su expareja Elmer Molocho Peralta, con quien se iba a casar en el programa Magaly TV, la firme. Esta vez, él se ha roto su silencio.

Es así que a través de su página de Facebook, Molocho Peralta escribió: "Quiero contar un poquito de mi verdad. Esta boda no iba a ser legal ni real. ¿Saben por qué? Porque para casarte se hace un trámite de un tiempo, a mí nunca me pidieron mi partida de nacimiento, nunca me pidieron mi partida de soltería. Faltando un día han hecho todo el trámite".

Junto a esto, Elmer Molocho no dudó en decir que "Todo es una farsa, es show reality", sobre la boda que iba a ser televisada por el programa de Magaly Medina.

Con esto, la expareja de la Tigresa del Oriente pidió disculpas: "Yo de antemano pido disculpas a la gente, yo no me casé por esto, por show, por un programa de 2 puntos de rating", se lee en Facebook, y agregó: "Ya me enfermaron psicológicamente, cuando el amor es verdadero no te pagan".

Pero no todo quedó ahí, el ex de Judith Bustíos hizo un anuncio: "Tengo muchas cosas que contar y con pruebas... mintieron a todo el Perú".