Daniel León Zapatel, el padre de la hija de Ale Venturo, advirtió al furbolista Rodrigo Cuba que conforme pase el tiempo, él verá quién su pareja. En declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’, León Zapatel respondió tras las denuncias en su contra de parte de la empresaria de los postres.

“No, no creo...es un buen chico...Yo lo he conocido al “Gato”, es un buen chico, me cae bien...Es una buena persona. No sé, ya verá él...con el tiempo él verá con quién está, pero es buen pata...y me gustaría que siga ahí”, dijo Daniel León Zapatel sobre Rodrigo Cuba.

El Poder Judicial otorgó hoy medidas de protección a favor de Ale Venturo, la novia del futbolista Rodrigo Cuba, informó el programa ‘Amor y Fuego’. Recordemos que Rodrigo González y Gigi Mitre difundieron la denuncia policial que Ale Venturo interpuso contra Daniel León Zapatel, el padre de su hija, a quien acusa por violencia psicológica.

La decisión del Poder Judicial deberá ser ejecutada por la Comisaría de Monterico mientras dure el proceso contra Daniel León Zapatel sobre violencia contra la mujer y grupo familiar.

En el informe de “Amor y Fuego” se señaló que ambos padres se reunieron para llegar a una conciliación por el régimen de visitas y la asignación de alimentos para la hija de ambos.

En la mencionada conciliación, Marco León no estuvo de acuerdo, pues la tenencia la habría ganado Ale Venturo.

“El denunciado de ofuscó porque no se encontraba de acuerdo con la conciliación a favor de la madre de su menor hija, mostrando una conducta muy agresiva contra su persona”, se señaló en la denuncia.

LO MÁS VISTO