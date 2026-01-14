Paola Ampuero, expareja de Bryan Torres, decidió romper su silencio tras la difusión de un video que se viralizó en redes sociales, en el que se observa al cantante de Barrio Fino agredir y asfixiar con una almohada a Samahara Lobatón.

La joven contó que en 2023 presentó una denuncia por agresión contra el músico y afirmó que el proceso judicial sigue en curso. “ El 26 hay una audiencia donde van a pedir prisión para él ”, expresó en un informe de “Amor y Fuego”.

“ Nosotros ya habíamos terminado y él me pidió que como no tenía dónde irse, lo esperara, pero no se fue, se seguía quedando en mi casa. En ningún momento me pidió disculpas, solo una vez me escribió como diciendo que yo tenía la culpa de todo ”, agregó.

Ampuero afirmó que Torres es un “narcisista”: “ Es una persona enferma, narcisista. Él cree que lo que hace está bien, luego se da cuenta que está mal pero él piensa que es lo mejor del mundo y como que te hace ver que no vas a poder encontrar a una persona como él ”.

Asimismo, relató que en una ocasión el cantante le destrozó un celular nuevo al darse cuenta de que lo estaba grabando para enviar a su padre pruebas de las agresiones que sufría.

Además, la mujer aseguró que Torres la convocó a un hotel con la intención de que retirara la denuncia que había presentado en su contra, solicitud a la que ella se negó.

Paola Ampuero afirmó que vio las imágenes de la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón y que quedó impactada, pues aseguró que el cantante nunca llegó a ejercer ese nivel de violencia con ella.

“ Me quedé en shock. Yo también he vivido casi lo mismo pero a ese punto no, no tanto, no sé qué pasará por su cabeza, él necesita ayuda ”, sostuvo.

También relató que, cuando lo denunció, Bryan Torres sostuvo que ella era la agresora y que las lesiones que presentaba se las había provocado ella misma: “Todo el mundo se está dando cuenta de quién es la persona violenta. Él sabe las cosas que ha hecho y simplemente el tiempo me está dando la razón, demora sí, pero me está dando la razón”.