Tras la denuncia por agresión física que hizo pública la madre de Ximena Hoyos en contra de su expareja, el denunciado identificado como Hugo Castro salió a defenderse en el programa de Magaly Medina y aseguró que fue su expareja Ángela Pajares quien lo agredió.

➤ Mamá de Ximena Hoyos denuncia agresión por parte de su expareja

Incluso, el hombre mostró varios chats que evidencian las amenazas que ha recibido de parte de su expareja. “Te voy a jod** la vida hasta verte llorar sangre (...) Haz lo que te dé la gana, voy a hacer que pagues por haberme lastimado”, se puede leer en los mensajes de la madre de Ximena Hoyos.

Asimismo, se puede ver que él la llama “bipolar”, mientras que ella lo acusa de ser una persona agresiva, impulsiva y pegalón.

“Este señor me atacó y me tiró un puñete acá (mostrando su costilla). Ahorita yo no tengo nada, pero ese día estaba hinchado y me dolía, y hasta el día de hoy yo no puedo entrenar hace cuatro días”, contó por su parte la madre de la joven actriz en un enlace con ‘Magaly TV, la firme’.

Mamá de Ximena Hoyos sobre maltrato