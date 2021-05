Luego de que el jurado diera su puntaje sobre la participación e Fabio Agostini en el Artista del Año, el exchico reality pidió la palabra para afirmar que existe favoritismo en el programa.

“Existe favoritismo en algunas personas y me gustaría decirlo. Tengo dos personas que me incomodan, primero tenemos a Pamela (Franco) ella siempre llega a la academia con tres profesores: el de canto, el de baila y Christian Domínguez (...) luego llega Fabio Agostini con su maganer y lo dejan en la calle porque no puede entrar ”, reveló el eschico reality.

Luego continuó con: “él tiene que esperar (su manager) dos horas en la calle hasta que yo termine de ensayar. Lo otro que me molesta es que Josimar llega tarde y le ponen géneros (musical) que para él es fácil, le ponen salsa, que no es difícil”.

RETA A JOSIMAR

Además de dar su descargo sobre un presunto favoritismo en el programa, Fabio retó a Josimar a que cante otras canciones que no sean salsa.

“Yo quieor ver aquí a Josimar cantando un tema de Freddy Mercury, a ver cómo lo hace. Y si no habla inglés, lo puedo aceptar, pero entonces que baile como Tongo”, expresó.

CORREO - Fabio Agostini afirma que existe favoritismo en El Artista del Año: “Tengo dos personas que me incomodan”