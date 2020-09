Fabio Agostini cuestionó a Jossmery Toledo, con quien tuvo una relación a escondidas, y la calificó de “interesada” luego de que la haya visto como protagonista en programas de espectáculos.

“ Es una interesada, buscando la fama , encima que lleva una fama pésima porque cada vez que llegan noticias de ella son escándalos de ‘mie”$%’ de tanta. Se nota que tiene un pájaro en la cabeza que piensa por ella", dijo el modelo.

“Que es muy falsa, tío. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo viniendo a mi casa y nadie lo sabía? Y siempre me quiso llevar a la calle para dejarse ver y todo, yo nunca la saqué porque yo sabía cómo era. Esta es más viva y se hacía la que no. Ahora que he leído por ahí, que un futbolista le dio un poco de vida”, agregó.

Magaly Medina sobre deseo político de Jossmery Toledo

La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó el deseo político de Jossmery Toledo de querer postular en un futuro al Congreso de la República y dijo que cualquier “improvisado” era electo por la población.

“Ella no tiene talento para el canto, talento para la conducción cero, tanto para el baile cero. Entonces, ¿a dónde puede ir? Al Congreso. Porque, no se han dado cuenta, que muchos que no tienen ni oficio ni beneficio, que no saben qué hacer con su vida, que generalmente su vida ha sido una suma de fracaso tras fracaso, ¿dónde se agarran? Me voy al Congreso”, expresó la popular ‘Urraca’.

