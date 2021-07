Fabio Agostini se pronunció tras el fin de su relación con la modelo Paula Manzanal; y aseguró que ambos tomaron dicha decisión en buenos términos; no obstante, se refirió a la expolicía Jossmery Toledo.

Como se sabe, Paula Manzanal reveló en el programa “América Hoy” que su romance con el español Fabio Agostini acabó, aunque subrayó que se llevan bien y la amistad continúa.

Precisamente, Fabio Agostini estuvo en el programa de Magaly Medina, donde elogió a Paula Manzanal. “Nos estamos dando tiempo, creo que es lo mejor para los dos. No hemos terminado mal, yo me llevo con ella increíble, es una chica fantástica”, señaló.

Además, dijo que cuando Paula termine su participación en “Reinas del Show”, ella viajará a España y hablarán. “Lo único que sé, es que (la relación) se ha enfriado por la distancia. Ella vendrá a España y conversaremos... No sé que pasará más adelante. Ella vendrá cuando termine el programa. Paula está concentrada con sus cosas en Perú y yo en España, el tiempo dirá qué es lo que pasa”, comentó el exchico reality en el programa Magaly La Firme, que emite ATV.

Jossmery Toledo

Además, Fabio Agostini criticó a la exagente policial Jossmery Toledo, por hablar de su relación. “Yo con Paula me llevo increíble, a la única que he enterrado es a Jossmery (Toledo)”, dijo.

“Yo a Jossmery la veo como la “friki-fan” de Paula Manzanal, quiere todo de Paula, quiere vestir como Paula, quiere tener un novio increíble como el de Paula”, dijo el español.

Por su parte, Paula Manzanal no descartó en un futuro retomar su romance con Fabio Agostini. “Estoy triste, yo no descarto nada en el futuro, pero por ahora deseo enfocarme en mi familia y mi trabajo. Creo que no es feliz para ninguno de los dos, creo que él no quería que termine, pero por ahora creo que es lo más saludable para los dos”, refirió.

