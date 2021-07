El deportista Alonso Bazalar, hijo de Juan Carlos Bazalar, finalmente habló tras la detención de su mamá, la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui y de su hermano Sebastián Bazalar.

La familia Bazalar vive un duro momento y es que madre e hijo son acusados de pertenecer a una organización criminal que traficaba con el acceso a las camas UCI para los pacientes que luchaban por su vida contra la COVID-19.

La mafia pedía por una cama UCI en el Hospital Almenara la suma de 82 mil soles.

Al respecto, Alonso Bazalar deslindó con este tema y señaló que se encuentra en Trujillo.

El exjotita se quiere mantener al margen de la situación y señaló: “Mira, yo vivo acá en Trujillo, estoy lejos del tema, prefiero no hablar de esta situación, que ya la están manejando allá y no me quiero meter, la verdad. Agradezco el espacio que me puedan dar, pero creo que ahora no es el momento para hablar más del tema”.

Como se recuerda, Alonso Bazalar militó en los equipos del Cienciano, Juan Aurich y Carlos A. Mannucci. Ahora tiene una escuela de fútbol en la ciudad norteña.

