Paula Manzanal se presentó este jueves en el programa “América Hoy” y sorprendió a las conductoras tras revelar que su historia de amor con Fabio Agostini llegó a su fin.

“Es complicada la distancia, en realidad, pensé que me quedaría solo un mes en Perú, ya voy casi en la quinta semana y he decidido enfocarme en mi trabajo, en mis proyectos, en ‘Reinas del Show’”, empezó diciendo la modelo.

“Nos estás dando un preámbulo ¿Qué nos quieres decir Paula Manzanal?”, consultó Janet Barboza. Ante la consulta, la participante de “Reinas del Show” explicó que la distancia terminó afectando su relación con el español.

“Fabio y yo ya no estamos juntos. Lo mejor es bueno términos, yo a él lo quiero un montón y a su familia también. Era súper reciente lo nuestro, creo que la distancia afectó bastante nuestra relación, hemos decidió no entrar mucho en detalle”, comentó.

Finalmente, Manzanal no descartó en un futuro retomar su romance con Fabio Agostini. “Estoy triste, yo no descarto nada en el futuro, pero por ahora deseo enfocarme en mi familia y mi trabajo. Creo que no es feliz para ninguno de los dos, creo que él no quería que termine, pero por ahora creo que es lo más saludable para los dos”, puntualizó.

