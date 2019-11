Pareja de Janet Barboza postulará al Congreso: “No quiero ser un espectador más”

Síguenos en Facebook

Miguel Bayona es el novio de Janet Barboza y hace poco acaba de anunciar a través de sus redes sociales su postulación al Congreso de la República para las elecciones del 2020. Él se representará al partido Vamos Perú liderado por Juan Sotomayor.

“Cuando me lo propusieron estuve muy dubitativo, pensaba que no era el momento, ya que recién he sido admitido a una maestría, pero reflexionando, pensé que no hay mejor momento en la vida que el ahora”, señala Miguel Bayona en su publicación de Facebook.

Entre sus propuestas está modificar el Artículo 90 de la Constitución, donde se detalla que, para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho a sufragio, pero el novio de la ‘ Rulitos’, quiere incluir como principal cargo al puesto que los estudios superiores estén culminados para asegurar una buena preparación.

