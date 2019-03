Facundo González confirmó el fin de su relación con Paloma Fiuza (VIDEO)

Facundo González confirmó que su relación con la brasilera Paloma Fiuza terminó después de tres años de romance.

Según el argentino, la diferencia de edad entre ambos es una de las razones por la cual ya no estarían juntos, pues asegura que él no quiere tener hijos por el momento, a diferencia de Paloma.

“Esa diferencia de cinco años hace que ella piensa en tender una familia y yo ahora no quiero eso. Pienso en mis proyectos, pero lo entiendo por ella. A mí también me encantaría tener un hijo, pero no ahora. Si el destino quiere que estemos juntos, bien, si no, tengo los mejores momentos”, explicó Facundo González.

El gaucho señaló también que muchos le dicen que se arrepentirá en el futuro de la ruptura, pero asegura que prefiere estar cómodo por el momento con su decisión.

“Tiene muchas cosas a favor. Ahora no me siento arrepentido. Paloma es más madura que yo”, finalizó.