Facundo González volvió a “Esto es Guerra” el último miércoles junto a Pancho Rodríguez. El argentino fue suspendido tras participar en una fiesta por el cumpleaños de Yahaira Plasencia en Cieneguilla en plena pandemia del coronavirus.

A su llegada al reality, el modelo evitó hablar en el set de lo sucedido y solo Pancho Rodríguez fue quien ofreció disculpas por sus hechos.

Al final del programa, el competidor fue abordado por América Espectáculos y reveló que fue una etapa difícil en su vida.

“La pasé mal y no quiero hablar mucho del tema porque revolver todo no me hace bien, así que prefiero que pase todo”, comentó.

Por su lado, Pancho Rodríguez afirmó que afrontó un mal momento por su accionar. “Estuve muy triste, muy deprimido, sin ganas de hacer nada, estuve así por tres semanas. No tomé una buena decisión”, enfatizó.

