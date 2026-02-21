La música latina atraviesa un momento de pesar tras confirmarse la muerte de Willie Colón, quien luchaba contra graves complicaciones respiratorias que obligaron a su hospitalización y generaron preocupación entre sus seguidores y colegas del ámbito musical.

La familia del artista confirmó su fallecimiento mediante un comunicado difundido en las redes sociales del Willie Colón, quien tenía 75 años.

“ Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre ”, se lee en el mensaje.

Considerado una de las grandes figuras de la salsa, Willie Colón fue un músico, cantante, compositor y productor estadounidense de ascendencia puertorriqueña, conocido como “El Malo del Bronx”.

A los 17 años, Willie Colón pasó a formar parte de Fania Records, fundado por Jerry Masucci y Johnny Pacheco. A lo largo de su carrera, logró algunos de sus mayores éxitos junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades.

De esa dupla surgieron discos emblemáticos como El Malo (1967), The Hustler (1968), Cosa Nuestra (1969), La Gran Fuga (1970) y Asalto Navideño (1970), entre otros, que se convirtieron en referentes de la música latina y de la salsa neoyorquina a nivel mundial.

Luego de su recordada etapa junto a Héctor Lavoe, Willie Colón inició a mediados de los años setenta una colaboración con Rubén Blades. Fruto de dicha etapa surgieron álbumes como Metiendo Mano (1977), Siembra (1978) —considerado el disco de salsa más vendido de la historia—, Canciones del Solar de los Aburridos (1981), The Last Flight (1982) y Tras la Tormenta, su último trabajo conjunto.