El periodista Samuel Suárez, de Instarándula, dio a conocer a través de redes sociales que Velásquez Penalillo, quien sería un familiar de Yahaira Plasencia, lo insultó por emitir críticas contra la exintegrante de Esto es guerra y su intervención en una fiesta COVID en Cieneguilla.

“Paro un rato mi contenido habitual para denunciar a esta cuenta pública. No es la primera vez que recibo insultos por mi opinión, nunca faltan y tampoco me van a callar recordándome que estuve por morir hace unos años. Pero en este caso se trata de un familiar de Yahaira Plasencia. Lamentable”, expresó el popular Samu.

Luego continuó con: “si esta señora quiere dárselas de ‘hater’ y creía que no iba a ver su perfil y menos exponerla, está muy equivocada, y sí, estuve a punto de morir y lo tengo muy presente todos los días. No necesito que me lo recuerden”.

Recordemos que el familiar de Yahaira Plasencia le comenta que, “a pesar que estuvo a punto de morir, no ha cambiado”: “Te salvaste de la muerte, pero sigues siendo un desgraciado”.

Finalmente el periodista Samu escribió que, si no les gusta su contenido en redes sociales, “no me estén mandando a los familiares a insultarme”.

“Si no le gustan mis opiniones, no me estén mandando a los familiares a insultarme con cosas tan bajas, no lo voy a permitir de nadie nunca. Estoy cumpliendo mi trabajo, en mi plataforma que es privada y no me pesa el dedo para denunciar estos hechos, por más estima que le guardo a Yahaira”, expresó.