Una ARMY peruana decidió poner manos a la obra y salió a vender pan con pollo para reunir el dinero necesario para comprar una entrada y cumplir su sueño de asistir a uno de los tres conciertos que BTS ofrecerá en el Estadio San Marcos.

La famosa agrupación surcoreana ya se encuentra en nuestra capital y sus seguidoras, conocidas como ARMYs (Adorable Representative M.C. for Youth, que se traduce como Representantes Adorables de la Juventud), viven con emoción la llegada de sus artistas favoritos al Perú. Las fans esperan tener la oportunidad de verlos de cerca durante alguno de los tres conciertos que el grupo tiene programados para los días 7, 9 y 10 de octubre.

A pocas horas de los conciertos de BTS, algunas fans ya se encuentran acampando en los exteriores del Estadio San Marcos para asegurar su lugar en la fila y no perderse la esperada presentación del grupo surcoreano. Según Exitosa, en el lugar también se conoció la historia de una ARMY peruana que decidió emprender un pequeño negocio de venta de pan con pollo para reunir dinero y comprar su entrada al concierto.

La joven, identificada como Ángela, decidió salir a las calles con el objetivo de reunir el dinero necesario para comprar una entrada al esperado concierto de BTS en Lima y disfrutar en vivo de las canciones conocidas del grupo.

La joven, quien llevaba una gorra negra y una mochila blanca donde guardaba los panes con pollo, además de mayonesa, papas al hilo y agua que tenía a la venta, reveló a dicho medio que es fan de BTS desde 2018. En ese sentido, le dedicó un mensaje al grupo surcoreano, darle la bienvenida al Perú y expresar su deseo de que cada uno de sus integrantes pueda disfrutar de su estadía en Lima.

“Espero que disfruten la estadía acá en Perú y puedan disfrutar tanto acá y puedan turistear. En algún momento podré verlos”, manifestó emocionada.