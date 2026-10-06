La llegada de BTS a Perú mantiene expectante a ARMY, que además prepara una sorpresa especial para Jimin. El cantante cumplirá 31 años el próximo 13 de octubre, por lo que sus seguidores peruanos han organizado un festejo anticipado.

Con los tres conciertos de BTS en Lima cada vez más cerca, ARMY Perú ultima los detalles de las diversas actividades que ha preparado para darle la bienvenida al grupo surcoreano durante su visita al país.

La iniciativa es organizada por BTS Perú, ARMY Perú y PJMUSAS, con el objetivo de que los fanáticos puedan rendir homenaje a Jimin durante uno de los últimos momentos de los conciertos.

El proyecto incluye diversas dinámicas que se desarrollarán durante las tres fechas. Entre ellas destaca la distribución de 30 mil corazones de PJMUSAS, que los asistentes utilizarán durante el homenaje. Asimismo, se ha preparado un banner especial dedicado a Jimin, que será levantado en el momento señalado durante el concierto.

“Durante los tres días de concierto tendremos pequeñas dinámicas para acompañarlo, pero el 10 de octubre viviremos juntos un momento muy especial: celebraremos el cumpleaños de Jimin en Lima”, se lee en la descripción de la publicación compartida por ARMY Perú.

Las actividades comenzarán el 7 de octubre y los asistentes podrán sumarse de manera voluntaria llevando una vincha o un gancho de Chimmy, el personaje de BT21 relacionado con Jimin.

Estos accesorios serán utilizados como una muestra de apoyo durante el último segmento del espectáculo. Asimismo, el 9 de octubre, ARMY podrá participar en una nueva dinámica de manera voluntaria.

En esta ocasión, los fans podrán llevar Uchiwas, los tradicionales abanicos japoneses, con una fotografía de Jimin elegida por cada asistente. La dinámica busca generar un efecto visual especial entre el público durante el concierto.

El momento central de la celebración será el 10 de octubre. Durante esa fecha, todos los asistentes podrán sumarse al homenaje y dirigir su atención hacia Jimin antes de que el cantante tome la palabra en el segmento final del concierto.

De acuerdo con la propuesta, el público del Estadio San Marcos cantará “Happy Birthday” en inglés y español como parte del homenaje. A este momento se sumarán el banner especial y los corazones de PJMUSAS, con los que ARMY Perú busca celebrar junto a Jimin de manera multitudinaria y anticipada su cumpleaños.