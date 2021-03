El lunes pasado se conoció que Fátima Segovia habría estado sufriendo acoso en las grabaciones del programa ‘JB en ATV’. En unas imágenes de la última edición de dicho espacio se le ve incómoda por el accionar de una persona disfrazada del “Gato silvestre”.

El hecho tomó relevancia luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ mostró dichas imágenes en las que se evidencia la incomodidad de la actriz cómica frente a la pretensión del mencionado personaje de acercarse mucho a su cuerpo.

Es así que mostraron más videos de otras ediciones, como la del 6 de marzo. En este se ve a Segovia incómoda por dicho “muñeco”. Es más, esta persona aprovecha para abrazarla de manera inesperada. El rostro de sorpresa de Fátima Segovia se denota en el sketch de “Porky”.

Ante el hecho, Magaly Medina comentó el pasado lunes que no le parecía acoso lo sucedido con Segovia. Es más, señaló que el gato era algo “fastidiosito”, pero que notaba una confianza de saber quién era la persona bajo el disfraz.

Ante las palabras, Rodrigo González criticó a la conductora y afirmó que ella daba dicha opinión porque se trataba de su canal. Hecho que Medina negó rotundamente el pasado martes.

“‘¿Porque es su canal no la dejan hablar?’ Una aclaración chiquita, porque hay gente que se olvida de mi trayectoria. ¡A la maestra le quieren enseñar! Miren, llevo 24 años en la televisión y no hay canal que me haya prohibido criticar a la gente”, afirmó la presentadora.

