Luego de que Rodrigo González la cuestionara por decir que no consideraba como acoso que una persona vestida con el disfraz de ‘Silvestre’ se acercase demasiado a Fátima Segovia durante una grabación de ‘JB en ATV’, Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para responderle al popular ‘Peluchín’.

“Viendo un video uno no se puede sacar cosas; sin embargo, hay gente que cree que su opinión es la única . Además la opinión es subjetiva, no necesariamente todo mundo tiene que estar de acuerdo con uno. Por eso yo acá digo ‘esta es mi opinión’, no me interesa si hay gente que la comparte o no”, comentó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina le responde a Rodrigo González por caso de 'Chuecona'

La polémica conductora de televisión también se refirió a lo dicho por Rodrigo González, quien señaló que Magaly Medina “no medía a todos con la misma vara” por ser parte de su canal ATV.

En ese momento, Magaly Medina sacó al frente su trayectoria y recordó que muchas personas que actualmente trabajan en el mundo de la farándula, como el propio Rodrigo González, comenzaron en su programa hace muchos años.

“Entonces a la maestra le quieren enseñar. Llevo 24 años en la televisión y a mí no hay canal de televisión que me haya prohibido no criticar a la gente de mi propio canal. Felizmente, en este canal sobre todo, donde me inicié, me han dejado criticar y fastidiar”, sostuvo Medina.

