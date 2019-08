Fátima Segovia se pronuncia sobre show en night club: "Ahora tendré más precaución"

Síguenos en Facebook

La actriz cómica Fátima Segovia usó sus redes sociales para pronunciarse luego de que el programa 'Magaly TV: La Firme' presentó imágenes en la que sale bailando en el night club 'Pantaleón' en Trujillo.

Por medio de un mensaje en Instagram, la joven dijo que ella realiza desfiles en bikini y anima eventos corporativos que se adaptan al público, por lo que señaló que no le avergüenza este tipo de espectáculos.

"Yo no me hago responsable de las cosas que puedan pasar fuera de mis eventos, es decir yo cumplo con hacer ya sea mi desfile o animación para empresas que me contraten, con la seguridad al 100% que me brindan y después de eso no tengo nada que ver con el resto", escribió la joven.

Además dijo que tendría más cuidado con la reputación de los lugares en los que hace sus shows.

"A partir de ahora tendré más precaución e investigaré a fondo por mi seguridad el local donde me presente porque he sido un poco crédula y confiada en que no hay maldad en el mundo. Pero ya me doy cuenta que si la hay y que siempre van a querer fastidiar", dijo la popular 'Chuecona'.