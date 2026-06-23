A casi 25 años del lanzamiento de “Erreway”, banda que se gestó por el éxito de la telenovela “Rebelde Way”, Felipe Colombo, uno de sus integrantes, admite que el impacto perdurable de la agrupación y su suceso histórico se debe a la autenticidad de un producto sin filtros y a los profundos vínculos afectivos que aún mantiene con sus compañeros; quienes hoy respaldan su carrera como solista.

“Con la telenovela sucedió un fenómeno que no termino de entender, pero que probablemente tenga que ver con el momento en el que se grabó, etapa que también fue especial para todos nosotros. Me acuerdo que la productora Cris Morena y su equipo, antes de empezar el proyecto, enviaron una encuesta a distintos colegios para nutrirse de anécdotas estudiantiles o de situaciones que viven los jóvenes y que quisieran que se muestren. Veo el programa ahora y digo, estas cosas hoy se harían seguramente de manera distinta, pero, creo que eso también ayudó a que no tenga tanto filtro y que el programa le dio al adolescente algo real”, dice Felipe Colombo que el próximo 8 de agosto presentará su espectáculo “Una noche más” en el teatro Canout.

¿Podría repetirse en señal abierta un fenómeno al estilo de la telenovela juvenil Rebelde Way?

Yo creo que el escenario está para que vuelva. Tal vez el esfuerzo está en recapturar esa sensación del capítulo que si no llego a verlo, no lo puedo disfrutar en otro momento, aunque por las redes sociales esto ya cambió. Creo que es un espacio que estaría bueno volver a habitar, ojalá que esto suceda.

Con el lanzamiento de Erreway, además del éxito, se generó una relación entre sus integrantes que dura hasta ahora.

Sí, el grupo nos unificó mucho y generó un vínculo afectivo muy grande que dura hasta la fecha, ese sentimiento se terminó filtrando en un producto exitoso que podría haber sido meramente comercial, pero trascendió a eso. Luisana, Cami y Benja son mis hermanos, de hecho, ahora que salgo con mis temas, con los primeros que hablo es con ellos para pedirles su opinión y me acompañan en esta nueva aventura.

El actor de Rebelde Way desarrolla su carrera como solista desde el año 2019, la misma que está enfocada en el pop y funk con temas como “Más”, “Peicer”, “Frida” y “Fantasía retro”. Antes de consolidarse como solista, formó bandas como Miss Tijuana y Roco.

A propósito de tu etapa como solista y ante el actual escenario musical, ¿asumes tu lanzamiento con ansiedad o con tranquilidad?

Estoy aprendiendo a manejar la ansiedad porque, por ejemplo, decidí que quería hacer un disco, cuando me decían que ya no se hacen y que debería ir subiendo a plataformas tema por tema. Necesito conceptualizar al menos ocho o diez canciones en un mismo espacio y me interesa ver cómo funcionan juntas, en el orden que decido ponerlas para que le llegue así a la gente.

¿Y esa insistencia en hacer un álbum completo te sigue generando controversia?

Me advirtieron que iba a gastar tiempo y dinero, lo cual es verdad, pero es mi forma de hacerlo. Voy aprendiendo a convivir con mi propia ansiedad y con la del mercado.

La exigencia de lanzar una canción cada mes hace que los temas tengan una vida efímera.

Exacto, antes un tema duraba siete u ocho meses y las bandas giraban con un disco por dos años. El camino para avanzar es subirse al escenario, tener músicos que interpreten tus canciones y que estas le lleguen al público. No es solo adaptarse al mercado, sino también empezar a cambiar las reglas y aprender.

¿Por qué decidiste que este era el momento para lanzar tu nuevo material? Tengo 43 años y sentí que era ahora; vengo de una gira, tengo llena la carpeta de canciones y el cuerpo me pide subir al escenario. Surgió la oportunidad de tocar en Perú porque la gente lo pide, así que decidí hacerlo sin pensarlo tanto.