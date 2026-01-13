A pocos días de que Amor y Fuego revelara la existencia de un video donde Bryan Torres agredió físicamente a Samahara Lobatón, se filtró en redes sociales la segunda parte del material que muestra las escenas más graves del ataque cuando el músico intentó asfixiar a la influencer con una almohada en su propia habitación.​

El registro audiovisual completo, que dura poco más de dos minutos, exhibe una brutal escalada de violencia que los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron transmitir por completo en televisión al tratarse de un espacio privado.​

El periodista e influencer, Samuel Suárez fue quien expuso los detalles más impactantes del material filtrado.

“La está tratando de asfixiar con la almohada, la tira al suelo, sigue ahí asfixiándola con la almohada, le propina golpes”, relató el creador de contenido.

El tiktoker añadió una contundente advertió que la brutal agresión pudo haber terminado en una tragedia.

“Hay que ser bien desgraciado para hacer lo que este ha hecho. Quien te ama, no te golpea, bajo ninguna circunstancia. Pudo haber muerto asfixiada”, expresó indignado.

Material es vendido ilegalmente

La filtración se produjo cuando usuarios inescrupulosos comenzaron a comercializar el video completo a cambio de dinero en plataformas como TikTok, pese a que la red social está censurando activamente este tipo de contenido sensible.​

Suárez denunció esta práctica mediante capturas de pantalla donde se observa a internautas negociando el precio del material, proporcionando incluso detalles exactos sobre la duración y contenido del video. El periodista calificó esta venta como un “delito” al tratarse de imágenes del espacio íntimo de la influencer.​

Reacción de Melissa Klug

La madre de Samahara, Melissa Klug, se quebró al comunicarse con Amor y Fuego tras conocer el contenido completo del video.

“Si hubiera sabido yo estaría presa de la golpiza que le hubiera dado a ese infeliz, abusivo”, declaró visiblemente afectada.​

Según la prensa de espec, las imágenes corresponden al mismo día en que Samahara descubrió una presunta infidelidad de Bryan Torres al revisar su celular. La influencer presentó en diciembre pasado en el programa Esta Noche solo un fragmento inicial de ese enfrentamiento, donde se la veía despertando al cantante para reclamarle por fotos comprometedoras encontradas en su dispositivo.​

Sin embargo, el video completo ahora filtrado muestra que la discusión escaló hacia una agresión física extrema que, según Gigi Mitre, amerita que el músico “merece estar preso” por la magnitud del comportamiento violento desplegado.