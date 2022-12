La banda peruana Satélite Menor continua el largo camino hacia el lanzamiento de su nuevo álbum, y luego de presentar una seguidilla de singles de corte pop, punk y dream pop durante los últimos meses, la banda se une a la artista Dafne Castañeda para presentar “Fin de Fiesta”, una canción que habla de cómo después de una larga noche de felicidad, llega el camino a casa en soledad.

“Fin de fiesta” acompaña el momento de introspección, tiene como sentimiento de cabecera la nostalgia, aquella que nace luego de una noche de excesos, en donde la sensatez se adormece por la ebriedad, permitiéndonos disfrutar y olvidar los problemas, sin embargo, en el solitario camino a casa vuelve a aflorar la nostalgia, esta vez más densa y lenta.

“Es una canción de regreso a casa, de recuerdos en momentos de adormecimiento, de una nostalgia sin pretensiones de balance. Queríamos una canción de calma y el resultado fue más de angustia. Cumple, sin embargo, como la idea de un escape, de continuar moviéndose”, comenta Antonio Espinoza sobre su nuevo single.

Sonoramente, el single explora el lado dream pop de la banda, la rudeza y la distorsión empieza a ser una característica peculiar de su sonido, así como el uso de elementos electrónicos. La participación de Dafne Castañeda se suma como una increíble voz ensoñadora, apaciguante y sentimental. En conjunto, Satélite Menor va hallando un camino en su sonido que cada vez se hace más atractivo y sólido.

Recordemos que Dafne Castañeda tiene tras ella un hito para la música independiente en Perú con “Posguerra”, disco debut de la artista, el cual fue recibido con aplausos por la prensa musical especializada, repuntando primeros puestos de los rankings de medios como ‘Rock Achorao’, ‘Tercer Parlante’ y más, con una propuesta hyperpop que refrescaba la movida musical peruana.

“‘Fin de fiesta’ es una canción que me lleva a un estado de ánimo íntimo, donde no puedes negar ese sentimiento/pensamiento… que urge enfrentar. Es un soundtrack para mi estado a solas. Pasar de una calle a otra de la ciudad siendo llevada por las guitarras. Me encuentro apreciando la ciudad, admirando su naturaleza y las canciones de Antonio abren ese panorama, de un ser urbano y tímido con el cual me identifico”, añade Dafne Castañeda sobre este nuevo sencillo.

El videoclip del single muestra el recorrido clásico por la ciudad en una noche de fin de semana. Este fue grabado y editado por el artista visual Renzo Pacheco en las calles de Argentina. La producción, mezcla y masterización estuvo a cargo de Daniel Quiñones, la composición y voz principal a cargo de Antonio Espinoza.

