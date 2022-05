A casi un mes de la difusión del ‘ampay’ donde aparece besándose con Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz reapareció ante cámaras para contar brevemente cómo afronta el escándalo mediático lejos de los reflectores.

Un equipo de “Amor y Fuego” abordó a la reportera para consultarle si a varias semanas del escándalo está dispuesta a dar sus descargos públicamente, sin embargo, ella solo atinó a responder que no iba dar ningún tipo de declaración porque estaba en una “especie de tratamiento”.

Pese a que evitó entrar en detalles sobre las comprometedoras imágenes en el departamento de Óscar del Portal, Retiz sí deslizó la posibilidad de salir a contar su verdad cuando se sienta bien anímicamente.

“Cuando termine todo esto lo que estoy pasando, quizá sí me pueda sentar a contar cosas. Siempre es la mujer la que sale más afectada. (…) Seguro, cuando quiera hacerlo (declarar), me comunicaré con ustedes o con quienes me quieran escuchar”, señaló la periodista.

Ante la insistencia de la reportera, quien le preguntó si quería hacer un nuevo mea culpa, la exreportera de “Once Machos FC” reiteró que ya había ofrecido disculpas a través de sus redes sociales.

Recordemos que Aldo Miyashiro remeció la farándula local luego de ser protagonista de un ‘ampay’. “Magaly TV: La Firme” mostró reveladoras imágenes del momento en que el conductor de “La Banda del Chino” se besa apasionadamente con Fiorella Retiz, pese a que aún él se encuentra casado con la actriz Érika Villalobos.

