Fiorella Retiz sobre su expareja: “Él tenía 43 años y desapareció a los 3 meses de embarazo”

Fiorella Retiz reveló los duros mommentos que vivió cuando asumió la maternidad sin la compañía de su pareja. En una entrevista con Trome, la comunicadora reveló detalles íntimos sobre el embarazo que llevó y el padre de su pequeño hijo.

“Me encargo de mi hijo desde antes de nacer. Cuando le dije que estaba embarazada, de 3 meses, él desapareció, no lo quería y esa persona tenía 43 años y yo 21 años. Fue una situación difícil, había la opción de vamos a abortarlo, pero no podía hacer eso, ya era un alma, no iba a poder lidiar con la muerte de alguien”, expresó la rubia.

“Por eso yo decido asumir la responsabilidad siendo joven, sin terminar mi carrera universitaria, no había cumplido los sueños para mí, pero dije que iba a hacerlo a la par. Mi hijo ahora es mi motivación ”, añadió.