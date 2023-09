Dalia Durán no pudo evitar enfurecer con John Kelvin, luego que apareciera llorando durante una entrevista por aparentemente no poder ver a sus hijos. Y es que la cubana señaló que fue un juez el que dictaminó que el cantante no puede acercarse a los menores hasta que pase por una pericia psiquiátrica y psicológica.

“Que siga llorando, yo no creo en su cambio, él se cree la víctima (...) Yo en ningún momento le he prohibido ver a los bebés, un juez le solicitó una pericia psiquiátrica y psicológica para que pueda verlos”, dijo para el programa de Magaly Medina.

En ese sentido, la modelo señaló que solo dejará que John vea a sus hijos cuando le demuestre que está siendo tratado psicológicamente. “Cuando me demuestre que está bien, está recibiendo un tratamiento, preparado para ver a los bebés... Eso es lo que estoy protegiendo”, agregó.

Recordemos que el último domingo, John Kelvin se mostró muy afectado porque no puede salir, ni compartir con sus hijos. Sin embargo, Dalia reveló que no está cumpliendo con sus obligaciones como padre.

