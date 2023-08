En la última edición de “La casa de Magaly”, se pasaron imágenes donde Andrés Hurtado le preguntó a Carlos Cacho por el supuesto amorío que tuvo con Giuseppe Benigni, la expareja de Micheille Soifer. Cabe mencionar que el maquillador dijo que no entendía por qué el venezolano niega haber tenido algo con él.

“Le da vergüenza admitirlo, no entiendo por qué, loco. Además, yo no sé por qué le dicen Giuseppe si se llama Gregorio, no entiendo”, expresó el maquillador.

Luego continuó con: “en el santo de Rosángela Espinoza, llega Micheille con él y estaba la ‘Cotito’ y le dice a Micheille Soifer: ‘Oye, ¿tú sabes quién es él?, ¿tú sabes con quién ha estado él? Tú no sabes con quién te estás metiendo’”.

En un momento de la conversación, Cacho reveló que Hurtado fue un “testigo presencial” de su romance con el venezolano.

“Desde el primer día, desde el día uno. Yo vi todas las fotos, todas. Todo el video íntimo, todo me lo enseñaste tú a mí. Del ‘Principito’, el exnovio de Micheille Soifer”, respondió Andrés Hurtado.

