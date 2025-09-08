Lima se prepara para vibrar con la primera edición de FLAVA Fest, un festival que promete marcar historia en la escena musical del país. El evento se realizará el sábado 11 de octubre de 2025 en el Club Cultural de Chorrillos, reuniendo a grandes exponentes de la música urbana y electrónica en un solo escenario.

El lineup oficial está encabezado por J Álvarez, pionero de la música latina contemporánea con himnos como La Pregunta y Sexo, Sudor y Calor; Lenny Tavárez, referente del reguetón y autor de éxitos globales como Fantasías y Bellaquita; y el dúo australiano NERVO, iconos mundiales de la electrónica con colaboraciones junto a David Guetta y Nicky Romero.

A ellos se suman artistas internacionales como Ben Nicky, Francisco Allendes, Julian Jordan, Les Castizos y Sunnery James & Ryan Marciano, junto con talentos latinoamericanos y peruanos como Ammo Avenue, Ayona, Ciané, DJ Cano, Jeaneffiel, Malucci, Miguel Guerrero, Pedroloop, Sandunga, Vincez y Wogi.

FLAVA Fest es una producción conjunta de Vastion Group, responsables de experiencias globales como ULTRA Perú y Resistance Lima, y Bombo Clap Producciones, creadores del fenómeno cultural Cochinola. Su concepto disruptivo busca derribar barreras entre géneros, celebrando la diversidad musical como un manifiesto cultural en el que lo urbano y lo electrónico se complementan para crear una experiencia única.

El BBVA se suma como auspiciador oficial con beneficios exclusivos: entradas desde S/127.50 en Joinnus para quienes compren con tarjetas del banco.

Con un despliegue de producción de primer nivel, dos escenarios en simultáneo y una propuesta que une culturas y generaciones, FLAVA Fest invita a Lima a bailar distinto este octubre.

📌 Más información en www.flavafest.com y en redes sociales: @flavafest.pe (Instagram) | @flavafest (TikTok)