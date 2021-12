Tras confesar que ha cortado totalmente su comunicación con Patricio Parodi, Flavia Laos decidió dar más detalles del motivo por el que su relación con el popular ‘Pato’ ya no es la misma, a pesar de que en un inicio quedaron como amigos.

“En verdad es como si no existieran en mi cabeza, yo los he bloqueado”, dijo la influencer al ser consultada por su expareja y su ahora examiga Luciana Fuster.

Asimismo, Flavia Laos explicó por qué decidió cortar toda comunicación con su expareja, tras descubrir que no fue sincero con ella.

“Sí habíamos quedado bien, pero yo le pregunté en su momento algunas cosas y no me respondió con sinceridad, entonces hay cosas que a veces uno no quiere creer, pero bueno al final terminan pasando. Prefiero que todo esté en el pasado, aparte así me siento mejor también”, sostuvo la también actriz.

Por otro lado, Flavia Laos aseguró que seguirá viendo a la familia de Patricio Parodi, pese a que muchos la critiquen por permanecer en el círculo de su expareja.

“Son mi familia, o sea de verdad yo los quiero muchísimo, extrañaba verlos a toda la familia y eso no va a cambiar. Yo sigo firme con mi decisión de que voy a seguir viendo a las hermanas, voy a seguir viendo a su mamá, obviamente no lo voy a publicar”, manifestó Laos.

Finalmente, la rubia modelo contó que por el momento no planea en iniciar una nueva relación, sino que más bien busca su internacionalización como actriz.

“Lo único que quiero es internacionalizarme... y yo cuando quiero algo, no paro hasta lograrlo. Entonces es mi goal (meta) para el 2022, no un hombre no, la internacionalización”, sentenció.

