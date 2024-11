La artista peruana, Flavia Laos, sigue conquistando el mundo de la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Tu Veneno”, una de sus canciones más personales hasta la fecha. Esta nueva entrega musical ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Es una canción que tenía guardada desde hace tiempo, pero estaba dudando si lanzarla o no por el qué dirán. Al final, parte de ser artista es escribir sobre lo que he vivido. Hoy me atreví a lanzar esta canción que habla de una relación pasada que fue tóxica, y puede que muchas chicas estén pasando por lo mismo. Es una invitación a reflexionar y a recuperar el valor como mujer, como lo hice yo”, comenta Flavia.

“Tu Veneno” es un reflejo de una etapa oscura que la cantante atravesó, pero de la cual emergió más fuerte. “Representa una parte de mi corazón, de una Flavia un poco más inmadura. Pasé por esa época oscura y ahora soy feliz y más fuerte”, añade la artista.

Convertida en una figura polifacética del entretenimiento el talento de Flavia Laos no se limita solo a la música. Desde temprana edad, ha sido protagonista en el mundo del entretenimiento, participando en proyectos tanto nacionales como internacionales. Su paso por el reality de Netflix “Too Hot To Handle” le dio proyección mundial, siendo portada en más de 60 países. Además, ha colaborado en videoclips de grandes artistas como Daddy Yankee, Wisin, Farruko, Kevvo, y Boza, reafirmando su versatilidad y carisma.

En 2022, su gran influencia entre los jóvenes fue reconocida al ser galardonada en los People’s Choice Awards como la influencer latina del año, consolidándose como la figura femenina más seguida en Instagram en Perú.