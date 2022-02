Flavia Laos sorprendió al enlazarse en vivo con el programa ‘Amor y fuego’ a través de una llamada telefónica y no dudó en responder a las constantes indirectas que le envía Luciana Fuster.

Esto luego de que Rodrigo González le dijo que Luciana Fuster dio a entender que su relación con Patricio Parodi terminó porque Flavia juergueaba constantemente y porque era desconfiada.

“La razón por la que terminé con Patricio no fue esa, fue de mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo, no comentarlo. Yo creo que ella está dando manotazos de ahogado al decir eso, queriéndome dejar mal, pero yo sí lo desmiento”, comentó Flavia Laos al respecto.

Flavia estuvo este martes en Amor y Fuego y contó detalles de su pasada relación con Patricio Parodi. También se refirió a su examiga Luciana Fuster y aseguró que no es verdad que el Pato terminó con ella por ‘juerguera’.

Asimismo, sobre la defensa de Patricio Parodi a Luciana Fuster, Flavia Laos aseguró que su expareja solo da a entender cosas pero no confirma nada. “Dice si supieran, pero al final no dice nada...”, sostuvo la joven actriz.

Por otro lado, al ser consultado sobre si cree que Patricio Parodi y Luciana Fuster ya tenían algo antes de terminar su relación oficialmente, Flavia Laos prefirió no confirmar nada al respecto.

“Yo estaba con él porque confiaba en él en ese momento, prefiero decir que sí y quedarme con los mejores recuerdos de él”, indicó la también influencer.

Finalmente, Flavia Laos negó tajantemente que alguna vez haya habido algo más que una amistad entre ella y el actor Pablo Heredia, esto luego de los rumores sobre por qué terminó su amistad con Alessandra Fuller.

