Flavia Laos regresa a la televisión como protagonista de “Princesas”, una telenovela que se emitirá en América Televisión, donde los cuentos de hadas tendrás una versión moderna.

En esta ocasión la actriz interpretará a “Bella”, una joven adinerada que no se dejará llevar por las apariencias de “La Bestia”. En una reciente entrevista a El Popular, Laos señaló qué piensa sobre esta nueva versión. “Creo que la mujeres de ahora somos unas princesas, pero bien trabajadoras”, afirmó.

“La trama está hermosa y les puedo decir que es la mejor novela que he grabado hasta ahora”, señaló la pareja de Patricio Parodi, a quien halagó por no ser celoso ante sus papeles.

“No me hace escenas de celos, me comenta lo que le molesta, me dice: ‘esto me incomoda, no lo hagas’. ¿Si le molestan los chapes? No, él entiende que es mi trabajo. Además, me conoció así, no me puede cambiar”, añadió.

Del mismo modo, contó que sus padres ya le piden un nieto. “Mis papás quieren que ya sea mamá, pero obviamente no. Mi mamá se muere por un nieto. Siempre he dicho que por ahora no es el momento”, sentenció.

